以巴冲突被市场消化 本地股市星期二早盘涨0.82%

虽然以巴紧张局势不见明朗，但这个不好的消息已被市场消化。紧随华尔街股市隔夜涨幅，亚太股市星期二（10月10日）早盘普遍攀高。海峡时报指数截至中午报3192.56点，上升0.82%或26.05点。

海指早盘最高3202.83点，最低3182.47点。全场交易量5亿2157万股，交易额3亿6976万元。上升股321只，下跌股191只。

六只海指成份股的涨幅超过2%，包括丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust），凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT）和海庭（Seatrium）。

亚太股市方面，东京领涨，上升2.31%，首尔、香港、悉尼，台北和吉隆坡股市的涨幅介于0.41%至1.28%。上海和深圳则下跌0.50%和0.36%。

泰源（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮说，美国隔夜股市星期一没有大幅下跌，收盘时小幅上扬，这带动亚太股市星期二早盘普遍上升。“海指之前在3140点至3150点找到支撑，当前回升算是技术性反弹。”

她说，以巴冲突上周末爆发，这个不好消息星期一被市场消化，认为没有像俄罗斯攻打乌克兰那么严重，让投资者松了一口气。

摩根资产管理环球市场策略师克雷格（Kerry Craig）告诉路透社，评估中东局势的重大影响及对市场的实际意义现在还为时过早，若继续拖延及有更多方涉及，势必会对市场带来更大冲击。