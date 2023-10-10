方便视障者 新捷运推语音导航应用

对现年26岁的视障人士曾士豪来说，要独自乘坐公共交通工具，到从没去过的地方，是一项艰难的任务。他一般需要靠朋友或好心的陌生人引导，才能到达目的地，但他今后可使用一款专为本地视障者量身定制的语音导航应用，让出行更方便。

交通部兼永续发展与环境部高级政务次长马炎庆星期二（10月10日）在淡滨尼地铁站，为新捷运和英国科技公司Waymap合作研发的寻路应用主持推介。这款名为Waymap-SG的免费应用，暂时仅能在新捷运运营的滨海市区线淡滨尼地铁站，以及淡滨尼巴士转换站使用。

这款名为Waymap-SG的免费应用备有预先录制好的导航说明，引导使用者到不同地点。（叶振忠摄）

应用备有预先录制好的导航说明，引导使用者到不同地点，如巴士转换站的候车棚、地铁站的出入口处和月台、手扶梯、电梯，以及商店和厕所。

这款应用不使用全球定位系统（GPS）、无线网络WiFi或蓝牙科技来导航，而是靠手机内建的传感器，精确度达一米，适合视障人士在室内和户外使用。

新捷运集团总裁沈维明受访时说，公司将和陆路交通管理局合作，希望在明年将应用使用范围，进一步扩大至新捷运经营的公共交通网路。

马炎庆赞赏新捷运将外国科技引进新加坡，并根据本地视障社群的需求和反馈，研发出这款适合在本地使用的应用。

“希望在不久的将来，（应用）将涵盖整个新加坡，让特需群体能够无障碍地使用我们的公共交通系统，进出自由，到新加坡各个角落。”

此外，马炎庆也见证新捷运和Waymap签署谅解备忘录，双方将共同合作研发创新的智能手机导航解决方案，以打造更包容和便利的公共交通系统。