方便视障者 新捷运推语音导航应用

卢慧菁

更新 /
更新 / 2023年10月10日 4:42 PM
发布 /
发布 / 2023年10月10日 4:19 PM
曾士豪（右二）试用为视觉障碍人士量身定制的寻路应用Waymap-SG；右一为研发这款应用的英国科技公司Waymap首席运营官塞尔索·祖科洛；左起为新捷运集团总裁沈维明及交通部兼永续发展与环境部高级政务次长马炎庆。（叶振忠摄）
曾士豪（右二）试用为视觉障碍人士量身定制的寻路应用Waymap-SG；右一为研发这款应用的英国科技公司Waymap首席运营官塞尔索·祖科洛；左起为新捷运集团总裁沈维明及交通部兼永续发展与环境部高级政务次长马炎庆。（叶振忠摄）

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对现年26岁的视障人士曾士豪来说，要独自乘坐公共交通工具，到从没去过的地方，是一项艰难的任务。他一般需要靠朋友或好心的陌生人引导，才能到达目的地，但他今后可使用一款专为本地视障者量身定制的语音导航应用，让出行更方便。 

交通部兼永续发展与环境部高级政务次长马炎庆星期二（10月10日）在淡滨尼地铁站，为新捷运和英国科技公司Waymap合作研发的寻路应用主持推介。这款名为Waymap-SG的免费应用，暂时仅能在新捷运运营的滨海市区线淡滨尼地铁站，以及淡滨尼巴士转换站使用。  

这款名为Waymap-SG的免费应用备有预先录制好的导航说明，引导使用者到不同地点。（叶振忠摄）

应用备有预先录制好的导航说明，引导使用者到不同地点，如巴士转换站的候车棚、地铁站的出入口处和月台、手扶梯、电梯，以及商店和厕所。

这款应用不使用全球定位系统（GPS）、无线网络WiFi或蓝牙科技来导航，而是靠手机内建的传感器，精确度达一米，适合视障人士在室内和户外使用。

新捷运集团总裁沈维明受访时说，公司将和陆路交通管理局合作，希望在明年将应用使用范围，进一步扩大至新捷运经营的公共交通网路。

马炎庆赞赏新捷运将外国科技引进新加坡，并根据本地视障社群的需求和反馈，研发出这款适合在本地使用的应用。

“希望在不久的将来，（应用）将涵盖整个新加坡，让特需群体能够无障碍地使用我们的公共交通系统，进出自由，到新加坡各个角落。”

此外，马炎庆也见证新捷运和Waymap签署谅解备忘录，双方将共同合作研发创新的智能手机导航解决方案，以打造更包容和便利的公共交通系统。

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