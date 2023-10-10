预购组屋申购率探新低 三房四房式首购家庭申购率未超出1.0

受更严格抽签规定等因素影响，10月预购组屋销售活动申购率再探近年新低，所有项目三房式和四房式单位的首购家庭申购率都不超过1.0，意味着这类买家都有机会选购单位。

本轮销售活动星期二（10月10日）晚上11时59分截止。建屋发展局在蔡厝港、加冷黄埔、女皇镇和登加推出八个项目共6800个单位。其中两个是黄金地段组屋项目，即靠近联邦地铁站的Tanglin Halt Cascadia和靠近加冷地铁站的Verandah @ Kallang。

各类屋型中，五房式最受首次购屋家庭欢迎。截至星期二下午5时，登加两个项目Plantation Edge I & II的首购家庭申购率是1.6。紧挨铁道走廊而建的蔡厝港项目Rail Green I & II @ CCK，五房式和三代同堂单位的首购家庭申购率也是1.6。

橙易产业（OrangeTee）研究与咨询部副总裁孙燕清说，随着屋价继续走高且预计保持坚挺，想要更大单位的家庭只要符合条件，会选择五房式预购组屋，因为它们的价格较五房式转售组屋更实惠。

“此外，由于转售价保持坚挺，且降温措施提高了升级私宅的门槛，一些组屋屋主若未来需要更多空间，可能会发现较难升级组屋。更多人因此可能购买较大型组屋。”

此次推出的登加项目五房式单位，不含津贴售价介于46万元至56万8000元；蔡厝港项目五房式单位不含津贴售价介于46万3000元至59万5000元。

三房式和四房式单位则买气相对冷淡，这两类屋型在所有项目中的首购家庭申购率最高只有1.0。地点优越的黄金地段组屋Tanglin Halt Cascadia，155个三房式单位甚至只有74人申购，首购家庭申购率低于0.2。

受访分析师认为，申购率如此低的原因有四：一、抽签规定收紧；二、本轮销售活动推迟到10月，一些人可能已购买转售组屋或选择等到12月的销售活动；三、本轮活动须购屋资格通知书，一些申购者可能不知道新要求，没有及时申请；四、本轮活动推出的五房式或三代同堂单位较少。

建屋局早前宣布，所有首次购屋者受邀挑选单位时若弃权，接下来一年将被视为二次购屋者，只有一次抽中机会。其他申请者若弃权，接下来一年不能参与组屋销售活动。

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究师麦俊荣相信，申购率降低的主因是大家不确定新规定的影响和市场反应。新规定因此吓退了一些人，让他们不敢参与本轮活动。

然而，随着申购者更熟悉新规则，麦俊荣认为他们可能从下一轮销售活动起，返回预购组屋市场。

本轮销售活动，三房式或更大单位的首购家庭申购率中位数是0.8，二次购屋家庭是7.9。二房式灵活单位方面，年长人士申购率是0.9、首购家庭是0.1，首购单身者则是5.6。

根据橙易产业研究与咨询部整理2016年2月以来的数据，本轮销售活动的整体申购率（申购者总数除以单位总数）是1.4，创下近八年来新低。