派马控股美国上市 每股发行价4美元

本地清洁与设施维修服务公司派马控股（Primech Holdings）在美国纳斯达克首次公开售股的发行价为每股4美元（约5.47新元），预计可筹得约1220万美元（约1668万新元）。

派马控股星期二（10月10日）发布的文告说，公司将以每股4美元发售305万普通股。这项首次公开售股计划（IPO）已获得纳斯达克资本市场的批准，并会在星期二新加坡时间晚上9时30分以“PMEC”的编号交易。

公司预计能筹得约1220万美元，这还未扣除承销折扣和其他相关开销。公司给予承销商45天的选购权，能以IPO发行价额外申购最多45万7500股，并扣除承销折扣。

IPO活动预计会在10月12日截止。

公司业务主要是为公共和私人设施如公共空间、机场、公园、酒店、住宅、办公楼等场所提供清洁和维修服务。公司在2021年进军电动汽车设施市场，为新加坡的公共停车场安装充电桩。

公司计划把筹得资金的其中大约470万美元，用来扩充在本地和区域的各项业务；230万美元用来组建资讯科技团队，建立物联网（IoT）系统、开发软件和机器人。公司也计划把共约240万美元的资金用于市场行销宣传，以及提升公司车辆与自动清洁机。

公司也计划把180万美元充作营运资金，以及投资60万美元在从事电动汽车改装和充电业务的公司。

根据招股书，公司过去两个财政年出现亏损，而且未来还可能蒙受亏损。

公司截至今年3月31日的2023财年和2022财年蒙受净亏损，亏损额分别为255万美元和126万美元；营收则分别为6903万美元和5444万美元。