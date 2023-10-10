过去一年 10名私人医生涉29起终身健保不当索赔

过去一年，有29起涉及10名私人医生的终身健保索赔被发现为不当索赔，累积索赔额达40万元。不当行为包括为病患提供不必要的服务、进行不适当的治疗、过度收费和把美容手术申报为治疗程序。

卫生部去年成立赔付管理司（Claims Management Office，简称CMO）加强终身健保（MediShield Life）索赔监管，以更好地管理医疗成本，避免医疗费不断膨胀和确保终身健保资金的长期可持续性。在这之前，卫生部已定期对终身健保索赔进行监督审核，并通过成立管理司开始对索赔进行裁决。

通过举报和数据分析，卫生部从去年10月起，一共处理32起案件，其中涉及10名私人医生的29起案件被评为不当索赔，其余三起则被评为适当索赔。目前另有70起案件正在进行评估。卫生部已对涉案医生发出警告或提出建议，并已追回一部分不正当的赔付额。

卫生部也在今年4月1日对不当索赔的医生落实新执法框架，涉及多起不正当索赔的医生也可能面对更严重的惩罚，包括最初警告和加强监督、到对重犯者警告和进行强制培训、暂停或剥夺涉案医生向终身健保、保健储蓄以及私人综合健保计划申请索赔的权利。违反纪律标准或涉及诈骗的医生，也可能被转交给新加坡医药理事会或是新加坡警察部队调查。

除了裁决索赔，赔付管理司也会推出索赔规则，以向医生建议适当的索赔，让他们为病患提供更好的建议。其中赔付管理司已在2022年8月发布胃肠内窥镜索赔规则，并在今年9月发布耳鼻喉和心脏科的规则。办公室接下来也将发布针对泌尿科、眼科、普通外科和骨科的规则。

为鼓励合理索赔，卫生部会在医疗人员门户网站提供相关资讯，包括索偿规则详情，以及不正当索赔的匿名案例分析。卫生部也会教育病患，让他们可以对自己的治疗作出明智决定。