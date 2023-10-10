外交部吁新加坡人尽快离开以色列

以巴冲突升级，我国外交部呼吁前往或居住在以色列和巴勒斯坦控制地区的新加坡人，尽快离开以色列。

外交部星期二（10月10日）发文告指出，有鉴于以巴冲突的最新发展，新加坡人应通过可用的商业交通选项，尽快离开以色列。

那些打算留在以色列的国人应保持警惕、密切关注当地的事态发展，同时避免前去已知会有公共骚乱或大批人群聚集的地区，尤其是旧城和圣殿山等东耶路撒冷区。

他们也应为个人安全采取一切必要的预防措施，包括购买全面的旅行和医疗保险。

外交部早前在以色列遭受来自加沙的火箭攻击与恐怖袭击后，于上星期天（8日）发出文告，呼吁新加坡人避免所有前往以色列的非必要行程，也不应到加沙地带、西岸，还有以色列与加沙地带、以及黎巴嫩和叙利亚之间的边境。

外交部也强烈鼓励在以色列的新加坡人到https://eregister.mfa.gov.sg注册，以便外交部在必要时联系他们，并且建议他们与家人朋友保持联系。

在以色列或巴勒斯坦控制地区的新加坡人如需领事协助，可联系在特拉维夫的新加坡驻以色列大使馆（电话：+972 3 7289334、电邮地址：singemb_tlv@mfa.sg），或联络外交部（24小时热线：+65 6379 8800/8855、电邮地址：mfa_duty_officer@mfa.gov.sg）。