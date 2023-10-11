美国国债收益率下跌致使投资者转向股市，提振美股在星期二（10月10日）收高。

美国10年期国债收益率在星期二一度跌破4.62%。另外，美国联邦储备局官员表示，目前的利率已经很高，由于经济不太可能陷入衰退，因此无需再加息。这大大提振了投资者的信心。

道琼斯工商指数收涨0.4%，报33739.30点；纳斯达克指数起0.58%，报13562.84点；标普500指数上升0.52%，报4358.24点。

新加坡海峡时报指数星期二强劲回弹32.56点或1.03％，闭市报3199.07点。

星期三（11日）可关注的股票：

1. 仁恒置地集团（Yanlord Land Group）在今年首九个月的预售住宅、商用单位和停车位的销售额达到261亿人民币（约48亿新元）。

2. 无招牌海鲜（No Signboard）委任公司非执行董事林德恩（音译，Lim Teck Ean）为临时总裁兼执行董事。

公司现任执行主席兼总裁林荣森由于涉嫌操纵股价而被控三项抵触证券与期货法令的控状，目前正在休缺席假。48岁的林德恩将负责制定公司的策略方向、企业发展与规划，以及投资者关系。

3. 澳大利亚建筑公司和家宁建屋（AVJennings）宣布发行总值3040万澳元（约2667万新元 ）的可弃权包销股，用于发展公司的住宅建造业务。发行价为每股0.20澳元，符合条件的现有股东每持有2.67股可认购一新股。

4. 勘探与开采黄金公司维利顿资源（Wilton Resources） 在开市前要求暂停交易，以在较迟时候公布消息。

5. 华联医疗（OUE Healthcare）对康威医疗集团（Healthway Medical）提出的自愿除牌要约截止日期，将从10月12日延长到10月26日。集团表示，每股4.8分收购价时最终价格，不会进行调整。