鼓励终身学习 新工大为毕业生提供免费培训课程

从明年4月1日起，新加坡理工大学毕业生可在新计划下，免费报读大学为他们开设的延续教育与培训课程，从而提升自身技能。

新工大校长蔡其昌教授星期三（10月11日）在本年度的毕业典礼上，宣布推出“学无止境”（Learn for Life）倡议，让所有新工大毕业生，每五年免费报读一门学校开设的延续教育与培训（Continuing Education and Training）课程，学习并提升新兴科技、商务或环保领域的技能。

新工大2009年成立，至今校友多达1万8000人。

蔡其昌说，为了满足行业以及校友在职业生涯不同阶段的技能需求，灵活应对职场的快速变化，学校支持学生追求终身学习。“为了帮助并鼓励技能提升，我们还为所有重回校园修读研究生学位的新工大校友，简化了入学流程。”

此外，为了应对新加坡人口老龄化，以及医疗保健领域的发展，新工大和新保集团及国立健保集团合作，从2024学年起，开设保健科学硕士学位。

医疗保健领域专业人才可通过这个硕士课程，修读保健科学的成人和老年康复、肌肉骨骼物理治疗、器官移植护理、康复护理和医学超声检查硕士文凭。

教育部兼人力部政务部长颜晓芳星期三出席毕业典礼，她在致辞中鼓励毕业生与时俱进、保持自身竞争力，并激励身边的人，各尽所能为社会做出贡献。