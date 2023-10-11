本地股市星期三早盘跌0.27%

美国国债收益率下跌推动多数亚洲主要股市在早盘上升，但本地股市却先升后跌。海峡时报指数星期三（10月11日）下跌8.7点或0.27%，报3190.37点。

香港恒生指数早盘起1.42%至17916.35点；上证指数起0.19%至3081.22点；日经指数上升0.67%至31957.65点；韩国KOSPI上升2.48%至2462.05点。

辉立nova市场分析师萨赫德瓦（Priyanka Sachdeva）接受《联合早报》访问时指出，美债收益率和美元小幅下跌对亚洲货币汇率有利，也让新兴亚洲市场的投资者更积极买入风险资产。此外，美国联邦储备局官员暗示鸽派立场，提振亚洲投资者情绪。

“亚洲股市料会因为美债收益率趋缓而上升，这是因为，避免收紧货币政策的亚洲经济体担心美联储会继续加息。本地股市投资者料会密切留意中东局势，但美债收益率将是全球各地股市在星期三的主要推动力。”

她还说，若以巴战争恶化，可能会导致全球经济倒退至去年2月俄罗斯入侵乌克兰时的状态，加剧通货膨胀压力。她认为，油价、美元和美债收益率持续走高将可能引发一场危机。

本地股市早盘全场交易量为7亿零701万股，总交易额为4亿2541万元；上升股280只，下跌股196只。

跌幅最大的海指成分股包括怡和控股（JMH）、DFI零售集团（DFIRG）和香港置地（HongKong Land），分别下跌4.4%、2.87%和 1.15%，报43.24美元（约58.94新元）、2.37美元和3.43美元。

上升股包括泰国酿酒（Thai Beverage）、新电信（Singtel）和丰益国际（Wilmar International），分别上涨1.87%、0.83%和0.81%，报0.545元、2.43元和3.72元。