北部首两个康疗花园于义顺三巴旺开幕

义顺池塘公园和三巴旺公园增设康疗花园，为北部居民提供复健和放松身心的好去处。

国家公园局在义顺池塘公园、三巴旺公园和淡滨尼的太阳广场公园（Sun Plaza Park）打造的三个康疗花园，星期三（10月11日）正式开幕。

其中，义顺池塘公园的康疗花园占地1900平方米，与附近的邱德拔医院直线距离仅约300米。

国家公园局听取了邱德拔医院复健服务中心的意见，改良园内健身设施设计，将康疗园艺与复健医学相结合。譬如，供轮椅通行的运动桥、锻炼力量和活动能力的土墩疗法（mound therapy）梯级、改善下半身力量的座椅，以及可让使用者自行决定难易度的健身角落。

三巴旺公园的康疗花园则设有“森林教室”，让小朋友身处大自然，更好地理解生物多样性和环境保护等课题。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮星期三在脸书贴文说，这些康疗花园是包容的绿色空间，适合年长者、门诊病人和特需儿童在内所有人。她鼓励民众到康疗花园走走看看。

目前，本地已有13个康疗花园。当局希望最迟在2030年，共建好30个康疗花园。接下来将开放的两个康疗花园，位于榜鹅公园和西海岸公园。