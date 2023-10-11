李显龙总理会见柔佛苏丹 期待两地展开经济特区讨论

李显龙总理星期二（10月10日）会见柔佛苏丹和王储一家。他期待与柔佛开展关于设立柔佛—新加坡经济特区的讨论。

李总理和夫人何晶星期二晚上在总统府设晚宴，招待到访新加坡的柔佛州苏丹依布拉欣与苏丹后拉惹查丽苏菲亚，以及柔佛王储依斯迈和王储妃卡丽达。

他星期三（11日）在脸书发贴文说，新柔之间的关系，在苏丹依布拉欣的领导下不断深化。他说，两地已启动雄心勃勃的计划，加强贸易和互联互通，包括新柔地铁计划。李总理也期待开展关于设立柔佛—新加坡经济特区（Johor-Singapore Special Economic Zone）的讨论。

“柔佛是新加坡通往马来西亚的门户。我们不仅是近邻，也是由世世代代的友谊和亲情连接在一起的伙伴。”

新加坡和柔佛州计划设立经济特区，推动两地经济增长，加强经济合作和互联互通。两国政府已成立特别工作组探讨细节，预计在今年10月底举行的新马领导人非正式峰会上，向两国领导人汇报进展。

李总理在今年9月举行的世界一级方程式赛车（F1）新加坡大奖赛，也与柔佛苏丹和王储一家碰面。他在贴文说，他和何晶上次到访柔佛时，苏丹依布拉欣准备了他想吃的香草饭（nasi ulam）招待他们。为感谢苏丹的款待，李总理这次为他准备了咖喱螃蟹以及一些他最爱的本地佳肴。