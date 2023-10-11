现有客工宿舍2030年前须落实新过渡标准

本地约1000个现有客工专用宿舍以及工厂改建宿舍，须在2030年前满足人力部的新过渡标准，从而提升卫生水平和防疫能力，这包括每个房间最多只能让12人居住，且须附带厕所。新过渡标准是为了2040年前全面落实更严格的新宿舍标准做好准备。

人力部星期三（10月11日）推出客工宿舍过渡计划（Dormitory Transition Scheme，简称DTS），在2030年前协助1000个现有客工宿舍转型，以加强宿舍抵抗病毒传播的能力，以应对未来疾病暴发。这些宿舍共有约23万5000个床位。租赁在2033年前到期的宿舍以及临时宿舍，可豁免落实过渡标准。

政府在2021年9月18日推出新客工宿舍标准（New Dormitory Standards），所有新建的客工宿舍都须遵守。到了2040年，所有现有客工宿舍都须全面落实这套新标准。

过渡标准和新标准都限制寝室的居住人数，也规定房间须附带厕所。根据建议，床位之间的距离应至少1米（非强制），每人有超过3.6平方米的生活空间，这不包括共用设施。新宿舍标准则规定床位间隔至少1米，每人生活空间也须至少4.2平方米。

不论过渡标准或新标准，业者也须为每1000名客工准备10张隔离床，疫情期间则可增至15张。

人力部指出，在设计过渡标准和时间表时考虑了雇主、宿舍业者和非政府组织的反馈，包括如何在出于公共卫生原因尽快落实过渡标准，以及如何在床位短缺的情况下，尽量减少对供应的影响。

大多数客工宿舍将在2027年至2030年间落实过渡标准。当局会从2025年开始与业者制定时间表，并鼓励业者尽早告知雇主及住户，以便让受影响的雇主为雇员做出其他的租房安排。少数被评为公共卫生风险较高的大型宿舍，则会提前落实过渡标准。

人力部也在考虑为宿舍业者提供资助，协助承担现有宿舍为满足新标准所需的部分成本，更多细节将在日后公布。

为应付过渡期间的客工宿舍床位需求，人力部接下来五年，将推出至少七家新的客工专用宿舍，床位多达4万7000张。