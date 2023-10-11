原定接朋友去新山玩 不慎驾车撞死友人

一名84岁男子，星期三（10月11日）早上驾驶休旅车准备接两名友人进新山，其中一名在路边等待的友人在休旅车未完全停下时就打开车门，驾驶员情急之下误踩油门，导致两人死亡。

这起事故发生在星期三早上8时左右，地点是大巴窑8巷第3A座露天停车场前，也就是第210座熟食中心对面。事故惊动熟食中心的公众，不少人纷纷上前围观，也有人第一时间拨打电话传召救护车。

据熟食中心摊贩说，驾驶休旅车的老驾驶员，跟被撞的两人是朋友关系，三人经常到熟食中心喝咖啡，摊贩对他们并不陌生。摊贩也说，肇事者早前已跟两名伤者约好，一起到新山走走，没料到朋友还没上车就发生意外。

据了解，在休旅车还没完全停下时，其中一名在路边等待的朋友便打开车门，驾驶员始料未及，想踩刹车器却误踩油门，酿成车祸的发生。

被撞的两名男子，分别为76岁和83岁，其中一人事发后倒在路中央分界堤，另一人倒在停车场进口处。后者疑头部撞到路堤而血流不止。两人当场昏迷，一名路过的护士和较后赶抵的救护人员都上前进行心肺复苏，可是两人都已经陷入重度昏迷，完全没反应。

《联合早报》记者赶到现场时，两名男子已送往医院医治。肇事的黑色休旅车停在双层停车场前的人行道上，车头朝停车场，车尾却对着水泥柱子，休旅车的乘客车门已被打开，周围的电子告示牌则被撞倒。休旅车车尾不远处也留下一滩血迹。

事发时在对面熟食中心工作的亚姗妮（咖啡摊职员，49岁）受访时说，事发时路上没有其他车辆，她听到撞击声响抬头望去时，看到休旅车撞向电子告示牌，整辆车一度“弹”离地面卡在人行道上，撞击力道相当惊人。

亚姗妮过后就发现地上躺着两人，流了很多血。

32岁的林宝珠（行政人员）说，两名男子是乐龄人士，他们当场失去意识。“现场医护人员进行了约10分钟抢救，场面十分紧张，但两人却一点反应都没有。”

民防部队受询时证实，接到求救电话后前往现场，并将两人送往陈笃生医院。

警方受询时说，两名分别为76岁和83岁的男子在昏迷的情况下送医，随后双双不治身亡。一名84岁的男驾驶员则在没有谨慎驾驶导致他人死亡的罪名下被捕。警方调查还在进行中。