52所学校年底迎新校长

52所学校将在年底迎来新校长，包括华侨中学、莱佛士书院、南洋初级学院、爱同学校、崇福学校等。

教育部星期三（10月11日）公布新一轮校长委任与调任名单，其中15人首次擢升为校长，任期12月底开始。

华侨中学现任校长彭俊豪（47岁）将接替刘俊铭（49岁），领导南洋初级学院。领导南初七年的刘俊铭将调任维多利亚学校校长。

现任育德中学（Edgefield Secondary）校长的李白彬（45岁）将到母校华中担任校长。他是华文教师出身，先后担任过南华中学副校长、教育部母语处副司长，2016年底成为育德中学校长。育德中学是首几所试行全面科目编班制的学校。

工艺专校裕峰中学创任校长、现为莱佛士书院校长的杨国平将回教育部担任教育领导与卓越治校处司长。莱院校长职务将由教育部教育科技司统筹司长罗洪恩（48岁）接替，他是莱院校友，曾是立才中学（Commonwealth Secondary）校长。

校群督导林凤萍（57岁）将任莱佛士女中校长，现任校长哈斯琳达将调任教育部总部。

自2018年领导圣公会中学的辜泽鸿将接任英华中学（巴克路）校长，光洋中学校长林福泉接任圣公会中学校长。

小学方面，公立培群学校校长林明伟将领导卍慈学校，依布拉欣小学校长王丽珠将接替他的职务。

德义小学校长王家旺将成为爱同学校的新校长。

领导崇福学校11年的符美珠（63岁）将在年底退休，思励小学校长郑金明将接替她的职务。

10名校长将在年底退休。教育部指出，定期委任和轮换校长可为各校引进新观点，同时让资深校长分享最佳实践方案。

教育部12月28日举行校长委任仪式，并感谢退休校长与教育部官员的贡献。