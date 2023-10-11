调查：逾八成本地雇员望雇主提供灵活工作安排

冠病疫情改变职场工作形态，一项跨国调查显示，超过八成本地雇员希望公司能落实某种形式的灵活工作安排，他们也更看重雇主能否给予心理健康支援。

大华银行发布的“亚细安消费者情绪调查”（ASEAN Consumer Sentiment Study）数据显示，近半的本地雇员已返回办公室全天候上班，仍可居家工作的受访者仅有7%，另外45%的工作模式属于混合制或公司允许灵活安排。

这项今年6月进行的调查，在线上访问了3400名来自新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国和越南的消费者。在受访的1000名本地消费者中，836人有工作，其中85%希望公司能落实某种形式的灵活工作安排。

受访者的年龄介于18岁至65岁，分为Z世代（18岁至24岁） 、Y世代（25岁至40岁）、X世代（41岁至56岁）及婴儿潮一代（57岁至65岁）。

约七成的受访本地上班族，满意雇主提供的心理健康支援，但与本区域高达81%的雇员满意程度相比，新加坡雇主在这方面仍有很大的进步空间。

若以年龄层来看，已在职场多年的X世代，有38%不满雇主给予的心理健康支援；Y世代及月收入介于6000元至1万元的群体，则相对满意雇主提供的支援，比率达74%。

询及希望看到雇主提供什么样的心理健康或相关福利支援，本地雇员倾向有灵活工作时间（59%）、将未使用的年假折现（37%）、进修假（sabbatical leave，31%）、心理健康日（30%）和灵活工作量选项（29%）。