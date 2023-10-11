新日首合作远程机器人手术 相距5000公里同步做模拟胃切除手术

新加坡的医院和医学院与日本大学合作，进行本地约20年来的首个跨国远程机器人手术测试，两地距离超过5000公里。这项科技有望在五年至10年的时间用于病患身上。

来自新加坡国立大学医院、国大杨潞龄医学院与日本藤田医科大学的临床科学家星期一（10月9日）至星期三（11日），在人造胃上共做了四次模拟胃切除手术，距离超过5000公里。这是新加坡与日本首次合作进行远程手术，也是约20年来，新加坡首个使用机器人进行的远程手术。

这次远程手术实验比起之前测试过的程序，如胆囊切除手术复杂许多，选择了通常需要三至五个小时才能完成的胃切除手术。

据了解，团队选择胃切除术的原因在于它的复杂和难度，希望能在未来造福更多有需要的病患。

通过由两个装置组成的日本首台手术机器人hinotori™，国大外科医生利用国大医院内的控制台（console），操作位于日本的手术装置，进行实时的远程手术。

团队也在这三天内，进行了多方面的测试，如试验两地之间的联系是否稳定、时间的延迟（latency）和手术的安全等。

国大医院上肠胃外科主任兼高级顾问医生苏博欣教授受访时说，这项技术目前还处于研究的阶段，预计在一年到两年后会开始进入培训的阶段，望能在五年至10年后正式启用。