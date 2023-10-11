中国刺激措施消息提振亚股 海指受累银行股跌0.19％

美国联邦储备局利率决策会议摘要出炉前，亚太股市星期三（10月11日）多数上涨，因为投资者减少对美国加息的押注，美元和美国公债收益率则下跌，市场对中国刺激经济措施的预期，也帮助推动股价攀升。新加坡股市的海峡时报指数星期三则受银行股拖累而回跌0.19％或6.30点，闭市报3192.87点。

首尔股市星期三收涨1.98％，东京、悉尼、香港股市分别再涨0.60％、0.70％和1.29％，上海和深圳小涨0.12％和0.29％。

彭博社报道指出，在美联储会议摘要出炉前，旧金山联邦储备银行行长戴利（Mary Daly）表示金融情况收紧，可能意味着美联储“不需要做那么多”。这个鸽派立场，提高了加息可能已结束的期望，协助提振星期三亚洲市场的情绪。

瑞富家族办公室（Alpha Rock Group）投资主管黄建锝接受《联合早报》访问时说：“由于中国刺激经济政策的消息，区域市场星期三的表现优良，而新加坡海峡时报指数则是被银行拖累，因为投资者在近期上涨后获利了结。”

早前有报道指出，中国政府正在考虑提高预算赤字，准备推出新的刺激措施。

新加坡股市星期三整体交易量增至13亿2000万股，交易总值增至8亿9910万元。全场上升股多达333只，下跌股223只。

30只海指成份股当中，有15只股价上涨，八只下跌，七只持平。三只本地银行股当中，星展集团控股（DBS）股价跌0.74％至33.72元，大华银行（UOB）下跌0.21％至28.50元，华侨银行（OCBC）持平于13.00元。

怡和控股（JMH）和DFI零售集团（DFIRG）是星期三跌幅最大的两只海指成份股，各跌5.11％和2.46％，闭市报42.92美元和2.38美元。泰国酿酒（ThaiBev）是涨幅最大的成份股，股价涨1.87％，闭市报0.545元。