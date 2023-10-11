三巴旺组屋工地坠楼意外 职总：公司须确保实施必要安全措施

三巴旺组屋工地发生致命意外，职总助理秘书长杨益财在脸书发文强调工作场所安全，呼吁公司确保实施必要的安全措施。

这起致命工业意外星期一（10月9日）下午3时左右，发生在三巴旺道第371B座一个预购组屋项目的建筑工地。29岁建筑工人疑在进行起重操作时，被废料桶击中后从10楼跌落，送院后死亡。

职总助理秘书长杨益财星期三（11日）在脸书发文说，这一起不幸的工业意外导致人员身亡，而这本来是可以避免的，他对此向死者家属表达慰问。

杨益财说，这次事件清楚地提醒工作场所安全的重要性，也必须对维护工作环境安全持续保持警惕。

“虽然案件仍在调查中，但我们强烈呼吁那些进行这类危险工程的公司，暂停并重新检查工作程序，以确保实施必要的安全措施。我们需要做得更好。”

杨益财说，全国职工总会最近发起了“发现、停止和报告（SPOT, STOP and REPORT）”活动，鼓励工人报告工作场所不安全的情况，他们有权这么做，以确保自己和同事的安全。职总也呼吁所有公司在工作场所迅速建立适当的报告渠道，供工人报告安全问题。

“这场悲剧不应该发生，而且是可以避免的。 我们必须尽一切努力防止工作场所发生意外，让我们继续共同努力，互相照应，让每一个工作场所对每一位工人来说都是更加安全的。”

人力部回复《联合早报》询问时说，这名孟加拉籍客工事发前，在工地10楼指导起重机操作员吊起一个废料桶，不料废料桶突然晃动击中他，强烈的撞击力导致客工连同防坠设备坠落到地面。他后来被送往邱德拔医院，但抢救不果身亡。

当局提供的资料显示，出事工地的发展商是建屋发展局，承包商是BHCC Construction有限公司，雇主则是Jian Xin工程私人有限公司。

人力部正对这起事件进行调查，并已指示承包商暂停出事工地的所有起重操作工作。

人力部提醒，作为安全措施，起重机操作员在吊重物时应确保重物在视线范围内，并确保所在位置安全。

建屋局答复询问时说，正同承包商合作，协助相关单位进行调查。当局非常重视工地的安全，即使为了按时交付组屋给购屋者，也绝不能损害工人的安全和健康。

建屋局指出，当局定期对所有正在进行的项目进行安全检查，尤其关注高风险领域，如高处作业安全和确保工人安全使用机械。当局也定期为项目承包商和工地主管举办安全意识分享会，提醒他们注意工地安全的重要性。

此外，自2022年7月1日起，当局对发生严重安全事故的承包商采取更严厉的惩罚，以提高他们的安全意识。

针对这起事故，建屋局指已向死者的家人表示最深切的慰问，并会在这个艰难时期给予他们所需的支持。