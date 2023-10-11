全球税务专员齐聚我国 出席第16届税务局论坛全会

全球50多个司法管辖区的税务专员、官员和专业人士星期三（10月11日）聚首新加坡，出席首次在新加坡举行的第16届税务局论坛全会（Forum on Tax Administration Plenary）。

这个活动为期三天，专注于“伙伴关系”，讨论税务局的各项计划以便与利益相关者和社群建立伙伴关系，以改善纳税体验和提高税务管理效率。

代交通部长兼财政部高级政务部长徐芳达是这个论坛活动的主宾。

徐芳达星期三在脸书贴文指出，论坛讨论税务局如何与政府机构、纳税人和商业社群合作，以推进它们的数码转型。

他说：“政府可以发挥作用，促进和加速数码解决方案的采用，从而全面提高生产力和便利性。它可以通过规定标准、提高认识、率先示范，以及提供扩展所需的关键规模，来实现这一目标。”

他和与会者分享新加坡国内税务局（IRAS）推出的多个数码解决方案，包括全国电子发票网络InvoiceNow、一站式薪资（One-Stop Payroll），以及固定费用扣除比例（Fixed Expense Deduction Ratio），这些旨在简化自雇人士、雇主和企业的报税交易。

他说：“像这个论坛这样的平台，对于交流思想、分享最佳实践和加强全球税务管理的合作非常有价值。它强调了我们的共同承诺——公平、高效地管理税收，以及将纳税人的合规负担降至最低。”