星期四开盘可关注的股票

美国联邦储备局官员对今年接下来是否加息看法不同，美国生产价格指数（PPI）表现优于预期，推动美股三大指数连续四日上涨。

星期三（10月11日），道琼斯指数比前一交易日上涨65.57点，收于33804.87点，涨幅为0.19%；标普500指数上涨18.71点，收于4376.95点，涨幅为0.43%；纳斯达克指数上涨96.83点，收于13659.68点，涨幅为0.71%。

本地股市的海峡时报指数星期三回跌0.19％或6.30点，闭市报3192.87点。

星期三公布的美国联邦储备局9月会议记录显示，美联储官员对于今年是否需要继续加息看法有分歧。此外，美国9月生产价格指数同比上扬2.2%，高于市场预期1.6%。

以下是星期四（12日）开盘可关注的股票：

1.创新科技（Creative Technology）星期三闭市后披露，公司已连续三年扣税前亏损。但集团过去六个月日均市值为1亿1032万元，意味公司不会被列入新加坡交易所的观察名单。创新科技星期三起0.63%报1.61元。

2.胜捷企业（Centurion）星期三发文告，指旗下五家西雅（Westlite）客工宿舍已满足部分的过渡标准，只须进行一些如调整房间和设置隔离设施的装修工程。人力部星期三推出客工宿舍过渡计划，在2030年之前协助1000座现有客工宿舍转型。该股星期三涨1.27%至0.4元。

3.优特科技国际（Oiltek International）开市前宣布在印度尼西亚和马来西亚获得总值4010万令吉（1184万新元）的新合约，2023财年以来获得的新合约总共达2亿6000万令吉，比上财年总额增加32.6%。集团现有订单约为3亿5720万令吉，会在未来18到24个月内完成。该股星期三报0.215元，无起落。

4.康盛医疗集团（Thomson Medical Group）星期三闭市后宣布，委任Lee Suen Ming为新任首席执行官，11月1日上任。Lee Suen Ming此前在安微尼亚山医院、鹰阁医院（Gleneagles Hospital）、百汇东岸医院（Parkway East Hospital）和沙特阿拉伯的Dr Soliman Fakeeh医院担任首席执行官。该股报0.056元，无起落。

5.目前股票停牌的长益集团（TA Corporation）星期三晚上发布业绩，截至6月底集团上半年亏损1940万元，去年同期则取得净利160万元。集团上半年营收下跌27.3％至9470万元。6月底集团每股净资产值11.6分。