荷兰银行结束在新加坡企业机构银行业务

荷兰银行（ABN AMRO Bank）已结束在新加坡的企业和机构银行服务，并交回了相关执照。

《海峡时报》星期三（10月11日）晚报道，荷兰银行从2020年开始缩减新加坡业务，它的最后一名本地客户在今年初退出。荷兰银行在本地没有零售银行业务。

在冠病疫情的冲击下，荷兰银行2020年8月表示，将停止在欧洲市场外的企业融资服务，并结束所有贸易和商品融资活动。银行当时表示，计划削减企业和机构银行的三分之一或800个职位，整个过程会持续三到四年。银行之后又表示，要削减2500多个职位，相当于员工总数的15%。

根据2022年年报，荷兰银行在新加坡的业务拥有21亿欧元（约30亿新元）资产，占总资产约0.55%。新加坡是该行的第四大海外市场。

银行不愿透露本地多少员工受影响，但合适的员工已转移到ABN Amro Clearing Singapore。

银行表示旗下的ABN Amro Clearing Bank和ABN Amro Clearing Singapore会继续展开业务，执照也不受影响。

荷兰银行说，新加坡是银行财资和融资服务的区域枢纽，过去十年增长强劲，会继续致力于在新加坡为现有客户提供这些服务。

荷兰银行是受石油贸易公司兴隆集团（Hin Leong Trading）倒闭冲击的20家银行之一，是第二大债权人，据报道债务达3亿美元（约4亿1200万新元）。它也是对涉及诈骗和洗钱德国支付公司Wirecard曝险最大的四家银行之一。