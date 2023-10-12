调查：近28%壮龄人士完全没有制定退休计划

退休后是否有足够养老金，是大多数新加坡人最大的担忧之一，但最新调查显示，只有约21.6%的壮龄人士已制定健全的退休计划，另有约27.8%完全没有制定退休计划。

新加坡管理大学幸福老龄化研究中心（简称ROSA）在第三届幸福老龄化研讨会上发表这项调查结果。研究人员今年1月对6430名年龄介于53岁至78岁的新加坡人展开调查，了解他们的财务规划状况。调查首次侧重在1973年及之前出生的壮龄人士。

在2246名53岁至63岁的壮龄人士中，有约八成受访者认为，他们对制定退休计划有足够了解，但却有超过三分之一表示没有足够养老金满足退休需求。约27.8%受访者没有健全的退休计划、另外半数则有某种形式的退休计划，只有21.6%有规划退休计划。

调查显示，约74%认为自己的退休储蓄已有着落。约63%认为有足够的规划满足退休需要。不过有近半数的壮龄人士在自我评估中，认为自己的财务规划是差或及格。

报告指出，壮龄人士积极为退休做准备，希望在退休与延长就业之间取得平衡。 政策制定者和研究人员应探索退休对于这一群体的意义，除了财务报酬之外，也应该考虑更广泛的社会心理因素。也有必要让这个群体了解更新的财富管理策略。

单是依靠退休储蓄也可能不能满足退休需求，研究人员因此认为应探索其他的财富保值方法，特别是那些财力薄弱或有规避风险倾向的年长者，可能需要其他低风险替代方案，掌握有关投资的知识。

这项研究收集和分析建国一代和立国一代的经济、健康情况，并提出相应的政策建议。

报告指出，建国一代可能因同龄人去世、社交圈子缩小而更加感受到孤立感，并更有可能独居、丧偶或分居，因此针对建国一代的政策应协助他们对抗孤立感，并通过建筑环境支持他们同社会联系。

研究也显示，约半数的立国一代仍在工作，针对这一群体的政策因此应该鼓励兼职工作和灵活工作安排，通过再培训和财务补助确保他们的收入稳定，并通过技能提升计划扩大工作前景。