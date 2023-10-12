全球景点可持续指数排名 新加坡全球17亚太第二

新加坡在全球景点可持续指数排名中跻身前20，排名第17，是在排名第14的韩国高阳市之后第二个挤入20大的亚太目的地。

根据最新公布的全球景点可持续指数（Global Destination Sustainability Index）报告，排名前五名的都是北欧目的地，依序是瑞典的哥德堡、挪威的奥斯陆、丹麦的哥本哈根、芬兰的赫尔辛基和挪威的卑尔根。

这是新加坡第二次参与该指数排名，在去年的排名中，新加坡获得71.14分，名列第35。今年，新加坡提升了18个名次，总积分也提高到81.83。今年排名第一的哥德堡积分为94.64。

这个指数是全球备受公认的可持续景点标准评估，评估排名衡量了个别目的地的社会和环境表现，同时也为目的地的会议、活动和商务旅游目的地的可持续性战略和表现进行了标准评估。

新加坡旅游局星期三（10月11日）晚上在领英（Linkedin）分享这个最新排名。旅游局政策规划司助理局长与首席永续发展官黄慧凤指出，新加坡在全球景点可持续指数中的亚太地区排名第二、全球名列第17，对新加坡而言是一项显著成就。

较早前，新加坡也获得全球可持续旅游业理事会（Global Sustainable Tourism Council，简称GSTC）的可持续性目的地标准认证。黄慧凤认为，这些成绩展现出新加坡要成为领先的可持续城市目的地的决心。

她说：“新加坡旅游局将持续与旅游相关方密切合作，鼓励采用可持续认证和实践，为实现旅游领域的可持续发展共同努力。”