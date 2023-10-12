本地股市早盘上扬0.89%

美国联邦储备局对今年下来加息趋于谨慎，美股三大指数连续四日上涨，另外中国主权财富基金入场增持中国四大银行股票，推动本地和区域股市星期四（10月12日）上扬。

新加坡海峡时报指数截至中午12时升28.27点或0.89％，新加坡海峡时报指数报3221.19点。

海指早盘最高3226.52点，最低3202.150点，全场交易量7亿9457万股，交易值4亿7248万元。上升股326只，下跌股196只。

区域方面，香港恒生指数上涨1.84%，日本日经225指数涨1.61%，上海和深圳股市分别起0.82%和0.97%，其他股市也多数上涨。

星期三（11日）公布的美国联邦储备局9月会议记录显示，美联储公开市场委员会（FOMC）认为利率会在一段时期内保持限制性。然而，委员会也认识到风险越来越两极化，也就是说，过度收紧货币政策的风险，和通货膨胀失控的风险一样糟糕。因此官员们同意，委员会可以保持耐心，谨慎对待未来的加息。

马来亚银行研究星期四早上的报告指出，值得注意的是，上述会议记录反映的是9月20日的情况，从那时起，美国10年债券收益率攀高了20个基点，以色列爆发战争，可能进一步推高这两极化风险。

中国主权财富基金中央汇金投资星期三晚表示，入市增持中国四大银行工商银行、农业银行、中国银行、建设银行的A股股份，并表示计划继续增持。

马银行研究指出，会寻找中国刺激计划的进一步暗示，这将广泛提振人民币和其他亚洲货币。

新加坡金融管理局明年将公布半年一次的货币政策，经济师普遍预计金管局会保持政策不变，让新元继续稳步升值。

此外，美国9月生产价格指数同比上扬2.2%，高于市场预期的1.6%。市场等待星期四晚些时候重要的美国消费者价格指数（CPI）。

经济师预计，9月CPI将比8月上涨0.3%，核心CPI涨幅将稳定在0.3%。

德意志银行（Deutsche Bank）首席国际策略师罗斯金（Alan Ruskin）表示，如果核心CPI出现0.4%或更高的涨幅，将令投资者措手不及，为美联储保持鹰派立场提供理由。

海指成分股当中，怡和控股（JMH）、新科工程（ST Engineering）和泰国酿酒（ThaiBev）领涨，分别上扬2.59%、2.33%和1.84%，新加坡交易所（SGX）、丰益国际（Wilmar）和新电信（Singtel）领跌，跌幅是0.61%、0.54%和0.41%。

个股方面，创新科技（Creative Technology）星期四起2.48%报1.65元，公司星期三闭市后披露，公司已连续三年扣税前亏损。但集团过去六个月日均市值为1亿1032万元，意味公司不会被列入新加坡交易所的观察名单。