马善高：中北部每两个居民就有一人加入健康SG

在本地中部和北部地区，每两个符合条件的居民中，就有一人已主动加入健康SG计划。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高，星期四（10月12日）在第21届新加坡卫生与生物医学大会上致辞时，提到有关健康SG计划的进展。新加坡卫生与生物医学大会由国立健保集团（National Healthcare Group，简称NHG）主办，在新加坡博览中心举行。

马善高说，要改善全民健康并不容易，“但好消息是，我们已经取得了良好的进展”。他指出，以国立健保集团主理的中部和北部地区为例，每两个符合条件的居民中，就有一人已主动加入健康SG计划。“这是非常好的开始。”

国立健保集团旗下医疗机构包括陈笃生医院、邱德拔医院、义顺社区医院和多个综合诊疗所。

卫生部长王乙康日前通过书面答复回应三巴旺集选区议员佳馥梅的询问时说，健康SG计划自今年7月推出以来，已有15%符合条件的人口参与计划。各种族群体中，有16%华族加入，高于全国平均水平。马来族和印度族则有11%加入。不同性别的参与率没有显著差别。

为支持全科医生更好地服务中部和北部居民，把医疗护理和社会关怀更好地衔接起来，国立健保集团已成立NHG Cares社会处方联盟（NHG Cares Alliance for Social Prescribing）。马善高说：“有了这个联盟，居民就有更多机会与全科医生合作，促进健康。”

本届新加坡卫生与生物医学大会为期两天，全面恢复实体举行，预计每天有约1800名医疗人员出席。

活动涵盖多场专家讨论，围绕四个关键领域：健康的未来、健康行为与变化、健康与技术，以及数码健康、人工智能和大数据。多名专家将探讨推动人口健康的关键因素。