李显龙总理：新泰可推进数码和绿色经济合作

新加坡和泰国友谊深厚，不只在经济、国防等方面展开实质合作，民间往来也十分频繁。李显龙总理期待在这基础上与泰国新任首相社德他和他领导的政府携手，推进两国在绿色经济领域，如可再生能源和碳交易的合作。

今年8月出任泰相的社德他（Srettha Thavisin）应李总理邀请，星期四（10月12日）首次来新访问。他上午在总统府出席了欢迎仪式后，分别会晤尚达曼总统和李总理。社德他随后出席李总理为他设的午宴。

两国领导人在致贺酒辞时，重申新泰源远流长的历史关系。他们提到我国旧国会大厦艺术之家（The Arts House）外的大象铜雕，铜像是泰王朱拉隆功（King Chulalongkorn）1871年首次出国访问时赠与新加坡的。李总理和社德他都说，大象铜雕是两国友谊的象征。

李总理指出，新泰之间有着实质的经济往来，也在具有潜力的领域合作，如数码和绿色经济。

在绿色经济方面，李总理感谢泰国同新加坡、马来西亚和老挝展开“电力整合项目”（Power Integration Project），探讨四国的跨境电力贸易事项。

他说：“期待借助这一势头，加强与泰国的能源合作，这将发挥亚细安在跨境可再生能源贸易方面的潜力。我们两国还应在碳交易方面进一步合作，从绿色增长机遇中获益，同时为全球气候议程做出贡献。”

此外，两地民间联系紧密。李总理说，随着旅游业在冠病疫情后稳步恢复，今年已有近35万名泰国人到访新加坡，本地人也喜欢到泰国旅游。

社德他致辞时说，这次访问虽然短暂，却很有意义。“我们进行了非常实质、富有成果和前瞻性的会谈。我们接下来的议程排得很满，我们需要具体而迅速的后续行动。我和李总理也同意更频繁地会晤。”

他说，展望未来，泰国与新加坡的关系应面向未来，并充分发掘新经济机遇的潜力，例如数码与绿色经济，以及可持续发展。“我们还将密切合作，深化亚细安经济一体化，让亚细安发挥更大作用。”