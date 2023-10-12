女子拍视频与女警对质 中央医院：女子拒戴口罩辱骂医护人员

女子称遇车祸到新加坡中央医院就医却等了三小时，还与到场女警对质，拍下过程放上网。中央医院指女子拒戴口罩，而且情绪激动辱骂医护人员。

网上近期疯传一则视频，一名女子称自己被车子撞伤脚，到中央医院看诊，等了三小时却还见不着医生。警方后来接到通报指女子对护士爆粗口，女警于是到医院调查，怎知女子拒绝配合，不肯出示身份证明，还用手机拍女警和另一警员。

新加坡中央医院紧急医学主任兼高级顾问医生陈文杰副教授答复《联合早报》询问时指出，女子在星期二（10月10日）到急诊室求医，医护人员发现她没有戴口罩，于是把口罩递给她，并提醒她卫生部规定在医院必须戴口罩的要求。

然而，女子不仅拒绝戴口罩，还开始辱骂医护人员。医护人员和保安人员已尽力尝试让她平静下来，但她却没有听劝，最后惊动警方到场。

陈文杰副教授解释，在医院范围内须戴口罩，保护病患和医护人员，这在有较多病患或较为弱势患者的急诊室尤其重要。拒绝戴口罩会置周围的人，特别是弱势患者于危险之中，这名女子的行为迫使院方部署更多的人力来处理，扰乱医院的运作，也妨碍其他正在等待就医的急诊室患者。

女子到急诊室约两小时后，医护人员为她进行彻底检查，并让她出院回家。

陈文杰强调，每个到急诊室就医的人都会得到所需的治疗，院方对任何形式的动粗或语言骚扰行为都采取零容忍态度。“我们富有同情心地对待所有患者，并提供个人护理，但院方会毫不犹豫地采取适当行动来对付上述行为，医护人员理应有一个安全和受到尊重的工作环境。”

院方制定了一套行为准则，指导医护人员遭人虐待或辱骂时该如何应对。状况发生时，在附近的主管和同事将第一时间介入，并提供援助。假使病患或家人无法平静或不听劝，医护人员的安全又受到威胁，保安或警察将介入干预。

院方也定期举办课程，并探讨各种应对方式，为前线人员和主管提供技能和知识，以缓解和管理具有挑战的情况。

“我们现在的首要任务是为受影响的医护人员提供支持，并确保团队的情绪和心理健康得到照顾。相互尊重和信任非常重要。”

院方也感谢网友对遭受谩骂的医护人员表示理解和支持，同时感谢警方到场支援。

警方的调查正在进行中。