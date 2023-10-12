台湾男频飞狮城 勒颈电击前女友

恐怖情人！台湾男与交往两年的女友分手后，仍频频飞到狮城找女方，甚至在争执过程中，对女方用手勒颈、拿电击枪电击颈部，被判坐牢2个月6周。

30岁被告共面对六项控状，他星期三（10月11日）承认一项蓄意伤人、一项使用刑事暴力和一项抵触防止骚扰法令的控状，余项交由法官下判时一并考虑。

为保护受害者，法庭谕令媒体不可报道任何会泄露她身份的资料，包括被告的名字。

根据案情，被告事发时无业。他和受害者在台湾认识，从2021年开始交往。

今年2月，受害者在新加坡找到工作后，移居本地。在2月至6月期间，被告也会定期到新加坡找受害者，因此知道她的住址和工作地点。

两人随后在6月分手，但被告仍坚持要和受害者联系和见面，除了多次打电话和发恐吓短信外，还从台湾飞到本地找受害者。

拿电击枪袭受害者颈部

8月6日晚上11时，被告在受害者住处的电梯口，等到受害者出现后，他用手环绕她的颈项勒住她，不让她进入电梯，并与她为早前的事情对质。

虽然被告坚持，但受害者拒绝和他对话，而她在试图挣脱时摔倒。

此时，受害者坐在地上，被告靠着她身上，从口袋拿出电击枪袭击受害者颈部。受害者感觉颈部被电击，也听到电流声。

受害者打给室友求助，被告见状后，开始推受害者，企图夺走她的手机，不让她打给室友。整个过程都被闭路电视拍下。

在受害者同意对话后，被告才退后，这时室友下楼找受害者，受害者一见室友，马上走到他们身边，告知她早前被电击。

被告试图逃跑，但被室友制服，他们也报警求助。室友也从被告的口袋找到电击枪。

受害者事后被送院，报告显示她的下巴、左手肘和双膝轻微擦伤，颈部双侧发红，左手肘和右膝有瘀伤。