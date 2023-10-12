康威医疗集团公众持股率已不符挂牌要求

康威医疗集团（Healthway Medical）的公众持股比率已不到10％，不符合挂牌要求，收购者华联医疗（OUE Healthcare）不打算保留康威医疗集团的挂牌地位。

康威医疗集团星期四（10月12日）中午透露上述消息时指出，华联医疗和一致行动人士已持有康威医疗集团的65.32％股权。根据10月10日“最终截止日发布”所含信息，公司的公众持股比率已低于10％的门槛。股东应该注意到收购者并不打算保留公司的挂牌地位，因此一旦公司股票停牌，收购者不打算采取或支持任何行动让股票恢复交易。

华联医疗提出的自愿除牌退市要约，在9月28日已转为无条件，截止日期从10月12日延长到10月26日，每股4.8分收购价是最终价格。

今年7月初，康威医疗集团宣布收到华联医疗提出的退市要约时，华联医疗和一致行动人士当时持有康威医疗42.28％股权，持有27.36％股权的大股东Gateway Partners公司则作出不可撤销的承诺，不会接受退出要约，但会在特别股东大会投票支持这个要约。

收购者如今掌控65.32％的康威医疗集团股权，加上Gateway所持的股权，合计已超过90％的门槛，公众持股比率因此已不到10％。康威医疗集团目前股价涨2.13％至4.8分，和收购价一样。