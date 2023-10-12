尚穆根：新加坡不应受以巴冲突影响 须维护种族与宗教和谐

以色列与巴勒斯坦激进组织哈马斯之间的新一轮冲突将在世界各地激起情绪反应，新加坡人不应受到外在事件的影响，应珍惜新加坡享有的和谐。

与此同时，新加坡也加强内部保安，随时应对可能发生的紧急事故，新加坡人则须提高警惕，预防任何可能的恐怖袭击。

内政部长兼律政部长尚穆根星期四（10月12日）接受媒体访问时针对以巴冲突发表看法，重申维护新加坡引以为傲的种族与宗教和谐的重要。

他强调，新加坡谴责所有的恐怖袭击和肆意的暴力行为，但也不能够让这些事件影响新加坡国内的情况。

“新加坡人必须维护我们的种族与宗教和谐，并且保持警惕。恐怖组织将试图利用这类冲突来借题发挥。已经有组织呼吁支持者加入更大规模的圣战，讨伐以色列。海外也发生了针对犹太人的事故。”

“新加坡的立场向来都很明确。任何人宣扬或支持极端主义和恐怖主义，我们都会采取行动对付他们。”

尚穆根指出，我国政府曾经援引内部安全法令拘留受到倾哈马斯言论影响而想要前往当地参战的两名新加坡男子，其中一人曾计划在本地以利刃对犹太教徒发动攻击。我国政府也拘留一名图谋使用大砍刀在两座回教堂袭击回教徒的中学生。

“一直以来，我们都没让这类国际事故影响新加坡的内部稳定。接下来将会是一段困难时期。不过，我们的基本态度不能改变。我们都是新加坡人，我们拥有珍贵的和谐，不能让外在事物所影响。”

尚穆根也透露，我国的各安全部门正在密切观察事态发展，并且采取了额外的安全措施，提升保安，包括在一些场合和地点加强巡逻，各紧急应对单位也能随时反应，应对突发事故。有关部门也对那些可能成为袭击目标和较为高危的地点，进行了风险评估。此外，移民与关卡局在边境保安方面也加强了措施。

“这段时期，大家都必须格外警惕，要更为小心，因为新加坡是一个诱人的攻击目标。”