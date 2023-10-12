女子医美注射后失明 卫科局：皮下填充物无质量问题

本地女子注射皮下填充剂后双眼失明，经新加坡卫生科学局调查，没有证据显示产品存在质量问题。

今年7月29日，卫生科学局接获医疗美容产品公司Parvus的投报，指本地一名女子在医美诊所注射皮下填充剂“AestheFill”后，双眼突然失明。这相信是本地首例因使用皮下填充物导致失明的案例。

AestheFill是一种来自韩国的皮下填充剂（dermal filler），2021年10月1日在本地注册，归为D类医疗器械，属于风险最高的级别，主要功能是改善脸部皱纹。

卫生科学局彻查了这起事件中特定批次的AestheFill。根据当局星期四（10月12日）公布的调查结果，产品生产过程的详细信息、质量检查，以及化学和微生物测试结果的分析证书等，均符合规格和要求。这表明产品是按照规定标准生产的，可以安全使用。

当局指出，这类产品的说明书已列出使用风险，包括血管闭塞导致失明。说明书也指出，应避免把填充剂注入血管。

为降低使用风险，Parvus将加强医护人员的培训，并为现有供应商提供再培训，同时编写手册向消费者说明潜在风险。

当局提醒消费者，皮下注射填充物具有风险，除了血管堵塞可能导致失明，其他常见并发症包括：皮肤肿胀或发红、出现隆起的肿块或结节，以及注射血管导致皮肤苍白、暂时的视力模糊等。消费者在接受治疗前，应与医疗机构沟通，充分了解程序与风险。