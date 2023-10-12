中国基金进场刺激亚股再涨 海指周四回弹0.81％

受到中国政府基金买进四大银行股票以及美股上涨的鼓舞，亚太股市星期四（10月12日）继续上涨。新加坡股市则因银行和房地产投资信托而回升，海峡时报指数星期四回弹到3200点以上，全天涨0.81％或25.82点，闭市报3218.69点。

早前出炉的美国生产价格指数数据虽然高于预期，纽约股市三大股指依然上涨了0.19％至0.71％。在等待美国的消费价格指数数据星期四出炉之时，亚太股市跟随美股继续扩大本周至今涨幅。

香港股市星期四继续上涨1.93％，东京和首尔股市也分别再涨1.75％和1.21％，上海、深圳涨0.94％和0.72％，悉尼微涨0.08％。多数东南亚市场也上涨，吉隆坡和雅加达各涨0.51％和0.05％。

路透社报道指出，在采取一系列刺激措施重振萎靡不振的中国股市之后，一家中国国家基金增持了中国四大银行的股份，中国股市星期四收高。

银河—联昌证券股票经纪林椲倢受访时说：“市场因美国股市的积极表现而受到提振（尽管生产价格指数数据高于预期）以及中国主权财富基金增持了中国四大银行的股份，上一次以有意义的方式增持是在2015年。”

新加坡股市星期四整体交易量减至12亿9000万股，交易总值增至10亿元。全场上升股多达385只，下跌股227只。

30只海指成份股当中，有23只股价上涨，七只下跌。三只本地银行股和海指当中所有的REIT都上涨，星展集团控股（DBS）股价回弹0.83％至34.00元，大华银行（UOB）回扬0.67％至28.69元，华侨银行（OCBC）上涨0.62％至13.08元。

丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）和怡和控股（JMH）是星期四涨幅最大的两只海指成份股，各涨2.92％和2.89％，闭市报1.41元和44.16美元。丰益国际（Wilmar）是跌幅最大的成份股，股价跌1.34％，闭市报3.68元。