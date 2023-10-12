酷航接获炸弹威胁 战机护航降落樟宜机场

原定飞往澳大利亚珀斯的酷航班机在起飞一小时后因炸弹威胁，在战机护送下返回樟宜机场。

《联合早报》早前报道，一架原定飞往澳大利亚珀斯的酷航班机在起飞后，疑机上发生紧急事故，星期四（10月12日）傍晚6时27分降落樟宜机场。

受影响的酷航TR16班机原本星期四下午3时30分起飞，并预计在8时35分抵达澳大利亚珀斯。

酷航发言人回复《联合早报》询问时说，TR16在星期四下午4时11分起飞，机上有363名乘客，九名空服员和两名机师。一个小时后因接到炸弹威胁，因此决定返回新加坡。“空军也出动战机护送班机回到樟宜机场，紧急服务也被启动。”

发言人说，航班在傍晚6时27分顺利降落新加坡，公司正在协助当局进行调查。“酷航对所造成的不便道歉。乘客和空服员的安全是我们的首要考量，我们也将继续提供协助给乘客。”

国防部长黄永宏医生晚上8时35分也在脸书发贴文说，两架新加坡空军部队的F-15SGs在傍晚时分出动，护送接到炸弹威胁的酷航TR16航班安全在樟宜机场着陆。

黄永宏写道：“谢谢我们的新加坡空军部队全天候待命，以保障新加坡的安全。”