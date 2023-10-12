涉酷航炸弹威胁案 机上30岁澳洲男子被捕

针对酷航班机炸弹威胁案，新加坡警察部队完成初步调查后，逮捕机上一名30岁澳大利亚籍男子。

《联合早报》早前报道，一架原定飞往澳大利亚珀斯的酷航班机在星期四（10月12日）下午4时11分起飞后，因接到炸弹威胁返回新加坡，于傍晚6时27分降落樟宜机场。

新加坡警察部队星期四晚上回复《联合早报》询问时证实，当局在星期四下午4时55分接到飞机上有炸弹威胁的通报。

警方在完成初步调查后，以涉嫌违反东京公约（修正）法案的罪名，逮捕了机上一名30岁澳大利亚籍男子。调查工作还在进行中。

警方说，当局严正看待任何安保威胁，并会毫不犹豫地对蓄意造成公众惊慌者采取行动。

一名不愿具名的乘客告诉《联合早报》，班机起飞时一切顺利，但在下午5时左右，机长说客机遇到一些小事故，然后开始返回新加坡。“当时，班机上一切正常。不久后就看到有战斗机护航，一些乘客还掏出手机拍照。”

这名乘客也说，当班机安全降落后，机长才说明接到炸弹威胁，但相信应该是恶作剧。不久后，他就看到至少一名男子被带下飞机接受调查。

据了解，有乘客在飞机上声称自己有炸弹，才导致机长决定通报并返回樟宜机场。

14趟航班受影响

新加坡民航局星期四晚上发出声明说，樟宜机场的第三跑道在傍晚6时26分关闭，直到晚上7时25分才重开。一共有八趟入境航班和六趟出境航班受影响。

其中一个航班上的乘客就是国家发展部长李智陞。他在脸书贴文说，他从吉隆坡飞回国，但因酷航的安全事故延迟了一个小时，落地后又须等待，导致行程延误两个小时。

他说自己正在赶去接见选民，并向居民们道歉。