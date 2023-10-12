吉宝私人基金1.75亿元收购澳洲两教育资产

吉宝企业（Keppel Corp）的私人基金——吉宝教育资产基金（Keppel Education Asset Fund，简称KEAF），收购澳大利亚悉尼的两个教育资产，总购价1亿9800万澳元（1亿7500万元）。

吉宝企业星期四（10月12日）透露，两个资产的收购交易完成后，集团在澳大利亚的资产组合将达到48亿澳元（43亿新元）。

文告说，KEAF获得大型主权财富基金和养老基金等机构投资者的支持，它的投资目标是对教育相关资产进行战略投资，包括在亚太的幼儿园至第12级教育（K-12）、高等教育以及研究与高等教育资产。

吉宝作为赞助机构，已承诺向KEAF提供5000万美元资金。自2020年推出以来，KEAF已成功与有良好基础的运营商合作，把握本区域快速增长的教育行业，目前已在新加坡和日本拥有两个教育资产。

KEAF在澳洲收购的第一个教育资产是位于悉尼肯辛顿战略性位置的现有专用校园，距悉尼中央商业区15分钟车程或20分钟轻轨车程。这个房地产的净可出租楼面总计约为1万零700平方公尺。目前它已完全长期出租给澳洲顶尖大学之一的新南威尔士大学（UNSW）。这项收购于2023年8月完成，使KEAF能够参与澳洲高等教育行业的良好基本面和复苏。

KEAF在澳洲的第二项收购是北悉尼的一栋七层商业建筑，将根据远期购买协议进行收购。

根据与卖方的协议，将对现有建筑进行广泛的资产改进，把它提升并改建为K-12独立学校校园，这将产生总计约9150平方公尺的净可出租楼面。这个房地产位于北悉尼中央商务区中心的沃德街（Ward Street）辖区，与主要干道和公共交通节点连接良好，步行即可到达现有的北悉尼火车站，即将建成的Victoria Cross地铁站也在附近。

这个房地产由全球领先的优质学校运营商预先承诺长期租赁。这项收购预计将于2025年第一季完成。