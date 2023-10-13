本地股市星期五可关注股票

债券收益率上涨，美国最新通胀数据引发人们担忧，利率或需要在更长时间内保持较高水平。

华尔街隔夜股市收低，道琼斯工业指数跌0.51%，标普500指数和纳斯达克指数各跌0.62%和0.63%。

新加坡海峡时报指数星期四（10月13日）回弹到3200点以上，全天涨0.81％或25.82点，闭市报3218.69点。

东京和首尔股市星期五（14日）低开，前者跌0.02%，后者跌0.66%。

本地股市值得关注的个股：

1. 凯德中国信托（CapitaLand China Trust）星期五开盘前披露，全资子公司成功为首期6亿元人民币（约1亿1200万新元）自由贸易区2026年到期离岸人民币债券进行定价。

这是信托首次在中国（上海）自由贸易区发行以人民币计价的债券。债券期限三年，票面年利率为3.80%，利息每年支付。

2. 星狮地产（Frasers Property）星期四晚上透露，集团预期2023财年净利将显著下跌，主要因为随着资本化率上涨，英国商业房地产和欧洲工业与物流房地产将蒙受公允价值亏损。

星狮地产表示，公允亏损属于非现金性质。与上一财年相比，集团整体业务表现和核心运营盈利并未受到重大影响，预计2023财年仍将保持盈利。

3. 医疗科技公司Biolidics星期四晚上透露，公司已和中国投资者朱华（音译）签署认购协议，对方将认购公司发行的2亿3080万股新股，每股售价0.65分，比公司股票星期四的1.49分交易量加权平均价低56.38％。公司将筹得150万元，朱华则将持有公司29.22％扩大后股权（因此成为最大股东）。