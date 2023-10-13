本地股市星期五早盘跌0.86%

美国最新通胀数据引发人们担忧美国联邦储备局在年内可能再加息一次，紧随华尔街隔夜股市收低，亚太股市星期五（10月13日）早盘全线下跌。海峡时报指数截至中午报3190.94点，下跌27.75点或0.86%。

海指早盘最高3197.31点，最低3186.44点。全场交易量4亿1692万股，交易额3亿4984万元。上升股179只，下跌股296只。

30只海指成份股绝大多数都下跌，唯独扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）逆势劲升，上涨3.77%至1.65元。

香港股市的跌幅最显著，下挫2.12%，深圳跌1.21%、上海、东京、首尔、悉尼、台北和吉隆坡股市的跌幅介于0.16%至0.93%。

美国劳工统计局星期四公布的数据显示，美国消费者价格指数（CPI）连续第二个月快速上涨，表明美联储今年再次加息的大门依旧敞开。剔除食品和能源的核心CPI在9月增长0.3%。受能源价格上涨提振，整体CPI升幅0.4%，高于预期水平。

Validus Risk Management北美全球资本市场主管布兰德姆（Ryan Brandham）告诉路透社，CPI数据凸显美联储将通胀率降至目标2%面对挑战。