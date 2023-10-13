公园局将设兽医学理事会 监管兽医执业准则

国家公园局将设立兽医学理事会，以监管兽医专业人员的执业守则与标准。

新加坡的宠物数量不断增加，兽医行业的规模、范围和复杂性也相应增长。根据公园局提供的数据，截至今年5月，持证兽医的数量为542人，相比2006年的121人，增多近五倍。

此外，兽医服务与治疗的种类也越来越多，比如专为宠物提供的外科手术、化疗与针灸等。

国家发展部兼通讯及新闻部政务部长陈杰豪说：“成立兽医学理事会（Veterinary Council），将提升兽医界的专业标准和实践，并且会为兽医界人员提供更多的支持，它的职责包括认证兽医行业的培训计划，以及审理兽医违反专业操守的案件。国家公园局会继续跟进，完善这项实施计划。”

兽医学理事会最迟于2025年成立，当局预计将支持1000至1500名兽医专业人员，包括兽医和兽医辅助人员。

新加坡兽医协会会长周浩廷医生接受《联合早报》访问时说：“我们对今天的消息感到非常兴奋，很多兽医都希望能设立兽医学理事会，我们会继续跟公园局讨论和交流，比如规范抗生素的正确使用、推出疫苗接种指南等。”

周浩廷指出，过去观察到有人对观赏鱼进行整容手术，成立兽医学理事会能够帮助划清界限，比如兽医和非兽医能做什么、不能做什么。

公园局过去两年的调查显示，97%的兽医专业人士认为，有必要强化兽医行业的终身学习与教育。61%认为，可以为刚加入此领域的人员提供更多支持。