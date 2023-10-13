面对人工智能双刃剑 新美合作加强治理研究

面对人工智能这把双刃剑，新加坡和美国计划设立一个治理小组来推进共同管理原则、加强彼此间的信息交流，以及加深这个领域的研究与技术合作。

首届新美“关键新兴技术对话会”（Critical and Emerging Technology Dialogue），美东时间星期四（10月12日）上午在美国首府华盛顿特区举行。

在美国访问的副总理兼财政部长黄循财发表对话会开幕词时指出，对话会的举行非常及时，因为人们都注意到有一波新的颠覆性技术涌现，这些技术在加强新发现和突破能力、帮助建设更美好未来与世界的同时，也给人们带来不安的情绪。

他说，在人工智能出现的背景下，人们对自己的工作感到忧虑，欺诈行为和深伪技术也侵蚀了人们对数码系统的信任。网络攻击的复杂化，以及人工智能和生物科技在军事上的运用，也引发许多伦理问题，有可能会让这个世界变得不太安全。

黄循财：须凭借集体智慧与经验 建立标准与治理框架

黄循财说：“处理这些问题需要我们建立正确的标准与治理框架。这是复杂的问题，没有一个国家能够独力解决。只有通过共同努力，凭借人们的集体智慧与经验，才有希望一起成功。”

他也认为，这场对话将把新美的合作推向新的水平，加强并推进两国在各个领域的双边合作，并且有潜力为关键新兴技术形成更广泛的共识。

黄循财为实现这个目标提出了三个建议。

首先，新美应该加速新兴技术的采纳，集中示范如何正面地运用这些科技，加强人们的信心与信任。

其次，努力创建能够在推进技术和创新的同时，也能维护安全性的科技生态系统，以及与私企密切合作，保障消费者和其他的利益。

第三，确保新美合作可以为其他国家搭建桥梁，因为只有吸引观点相似的国家来组成一个包容的团体，才能最大程度地增加成功的机会。

确保新兴技术为共同繁荣与安全服务

黄循财也说，他相信新美两国能够通过携手努力，让双边创新伙伴关系实现更大的共同利益。“我们可以确保新兴技术是为了双方的共同繁荣与安全服务。”

代表新加坡担任对话会联合主席的是通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明以及外交部长维文医生。美方则由美国总统国家安全事务助理沙利文和代表国务卿布林肯的关键和新兴技术副特使森特（Seth Center）。布林肯因为出访以色列而缺席这场对话会。

我国通讯及新闻部在对话会结束后发表的文告中，也对两国人工智能监理机构顺利完成条例比对分析、实现互相操作能力表示欢迎，并期待双方增加人工智能领域安全方面的合作与交流。

对话会确立了六个主要的重点领域，除了人工智能之外，分别是数码经济与数据管理、生物科技、关键基础设施与科技供应链、国防创新合作，以及量子信息科学和技术。

双方在联合声明中承诺，会对这六个重点领域的机遇与挑战，进行坦诚和持续的交流，在保持长期以来致力于开放投资承诺的同时，交换对应对风险、增强经济坚韧度和建立可信赖技术生态系统的方法。

下一次的关键新兴技术对话会将于2024年在我国举行。