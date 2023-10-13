女子涉辱骂护士 王乙康：不容粗暴对待医护人员

针对中国籍女子在新加坡中央医院辱骂护士一事，卫生部长王乙康强调，当局对暴力对待或骚扰医护人员的行为，采取零容忍的政策，每一名医护人员都应受到尊重。

这名29岁女子韩菲子（音译）星期五（10月13日）早上被控六项控状。她在面控时为自己的行为道歉，并有意认罪。

王乙康同日在脸书贴文说，他看了网络流传的视频、中央医院的声明以及媒体报道后，感到困扰。

他重申，当局在今年早些时候宣布，对医护人员遭受语言或肢体暴力和骚扰采取零容忍政策。“这起事件中的病患涉嫌的行为，正是我们必须保护医护人员所免受的伤害。”

Like many of you, I have seen the video of the recent incident at the Singapore General Hospital Emergency Department.... Posted by Ong Ye Kung on Thursday, October 12, 2023

王乙康也感谢现场几名警员的坚定和冷静，及在医护人员有需要时提供援助。中央医院迅速发表明确的声明，也令他感到欣慰。

他说：“我们须要表明立场：医护人员应该受到尊重。这必须是我们所有人一以贯之的立场。”

这起事件发生在星期二（10日），根据中央医院的声明，涉案被告到中央医院急诊室求医时，医护人员发现她没有戴口罩，于是把口罩递给她，并提醒她卫生部规定在医院必须戴口罩。然而，女子不仅拒绝，还辱骂医护人员。

警方于星期二凌晨约2时35分接获报案后到医院，调查员试图针对女子辱骂医护人员一事录口供，但女子多次顾左右而言他，始终拒绝配合。