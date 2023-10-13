卫科局批准更新版莫德纳Spikevax冠病疫苗在本地使用

新加坡卫生科学局批准莫德纳更新版Spikevax冠病疫苗在本地使用，让年龄在六个月及以上的人注射，以预防冠病。

卫生科学局星期五（10月13日）做出这项宣布，这是第二款获准在本地使用的更新版冠病疫苗。之前当局于9月12日批准了辉瑞的更新版复必泰（Comirnaty）疫苗。

更新版的Spikevax疫苗与原版疫苗的运作原理一样，莫德纳也采纳国际建议，推出的更新版疫苗是专门针对奥密克戎XBB.1.5变种毒株的单价疫苗，确保疫苗能对现有的奥密克戎毒株有效。卫生科学局也说更新版疫苗的质量、安全和效能都与原版疫苗一样，预计会保留相同的效益和风险平衡。

卫生科学局指出，在审查更新版疫苗时，当局考虑了之前版本的Spikevax疫苗所积累的大量数据，以及更新版疫苗可以增强对主要传播的奥密克戎毒株如XBB.1.5、EG.5和BA.2.86的免疫反应的数据 。 由于证据完整，加上药物咨询委员会和传染病专家小组的支持，当局认为整体证据足以支持Spikevax疫苗获批。

卫生科学局强调，随着冠病病毒不断变种和出现新毒株，定期更新冠病疫苗以确保效能是必要的。这包括修改疫苗内的病毒毒株、抗原或编码序列，这同更新流感疫苗的做法相似。也同在本地注册其他疫苗和药物的情况一样，卫生科学局将积极监测和审查疫苗的效能和安全，确保其益处大于已知风险。

莫德纳早前表示，公司已做好向新加坡供应新疫苗的准备，目前在等待批准。临床试验数据显示，更新版疫苗能使人体对EG.5、FL.1.5.1和“皮罗拉”（Pirola）等变种毒株的中和抗体增至原本的8.7倍，这显示它能有效对付预期传播的变种毒株。