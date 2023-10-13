未来三个月拥车证总配额增13％ 中小型车增22％

为缓和拥车证成价的涨势，未来三个月将有更多拥车证提前回流到市场供投标，中小型汽车和商用车的拥车证配额增幅最显著，分别增加22％和35％。

陆路交通管理局星期五（10月13日）公布今年11月至明年1月的拥车证配额，接下来三个月可供投标的拥车证共计1万2774张，比8月至10月的1万1319张多1455张，或近13％。

陆交局今年5月宣布，从未来三四年因不能再延长拥车证而须注销的旧车中，提前拨出约6000张拥车证回流市场，以缓和拥车证供应的波动。

考虑到车辆减排税务计划调整，加上本周末举行汽车展，预料会推高市场对新车的需求，陆交局决定在未来三个月提供更多拥车证配额供市场投标。

中小型汽车组（A组）拥车证供应将增加880多张，达4967张，比目前多了22％，与去年同期相比，则激增了八成。陆交局刚于9月底宣布，A组本月的配额增加300张（近24％）。

陆交局说，这是因为当局把1570张须注销的旧车拥车证提前回流市场。

大型及豪华车组（B组）配额增加121张（4％），共2937张；一般用于注册B组车款的公开组（E组）配额也略增64张（8％），共841张。

货车和巴士组（C组）拥车证配额共有924张，增加240张（35％），与去年同期相比则激增一倍以上。电单车组（D组）配额增加148张（5％），共3105张。

A组、B组和C组拥车证预计明年还会继续增加

陆交局说，A组、B组和C组的拥车证配额预计明年还会继续增加，D组配额则预计跟今年不相上下。

政府日前宣布，车辆减排税务计划（Vehicular Emissions Scheme，简称VES）明年开始调整回扣额，排放量较低的A2级车辆税务回扣将从1万5000元减至5000元。车商预计，这会促使更多潜在买家赶在新措施生效前进场，进而加剧拥车证成价攀升的压力。

在本月首轮拥车证公开投标活动中，E组成价飙升7360元（5.1％），报15万2000元；B组成价也增加5113元（3.6％），报14万6002元。A组成价则微降1000元（1％），报10万4000元。

C组成价上涨2099元（2.5％），报8万5900元。电单车组（D组）成价也增加156元（1.5％），报1万零856元。