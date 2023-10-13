亚太股市全面下滑 海指跌1.02%

美国通货膨胀比预期强劲，导致星期五（10月13日）的亚太股市跟随华尔街隔夜股市的跌势全面下跌。新加坡海峡时报指数闭市时下跌32.90点或1.02％，收报3185.79点。

美国9月份的消费者价格指数（CPI）因为租金成本上扬和能源价格上涨影响而攀高，导致市场的论调又重新放在利率将维持高位更长时间。与此同时，中国经济持续出现通缩压力，也给市场带来压力，不过，中国9月份的出口和进口数据萎缩幅度连续两个月收窄则为市场带来些许安慰。

香港股市星期五重挫2.33%，是亚太股市中跌幅最大的。首尔下滑0.95%，深圳和上海分别下跌0.79%和0.64%，悉尼和东京股市分别滑落0.60%和0.55%，台湾股市则退低0.26%。

本地股市全天交易量8亿4845万股，交易额7亿7793万元，上升股234只， 下跌股339只。

30只海指成份股中，26只下跌， 一只上升，三只持平。

跌幅最大的是香港置地（Hongkong Land）下跌3.12%至3.42美元；星狮物流工业信托（Frasers L&C Trust）和丰益国际（Wilmar International）分别滑落2.73%和2.72%，前者收于1.07元，后者收报3.58元。

一枝独秀以上升做收的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding），闭市上扬2.52%至1.63元。