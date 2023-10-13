取缔聊天应用毒品交易 肃毒局八天逮捕47人

针对聊天应用毒品交易展开执法行动，中央肃毒局在八天内逮捕47名疑似嗜毒者和贩毒者，起获黑市价超过33万元的各类型毒品。

中央肃毒局星期五（10月13日）发文告说，当局在10月3日至10日展开全岛执法行动，专门针对在聊天应用如Telegram上交易毒品的行为。

肃毒局在10月3日至10日展开全岛执法行动，专门针对在聊天应用如Telegram上交易毒品的行为。（中央肃毒局提供）

当局在行动中一共起获5500克的大麻、286克的冰毒、226克和21颗爱他死药丸、2克的克他命、291颗艾利敏5号（Erimin-5）药丸、104枚俗称“毒邮票”的麦角酸酰二乙胺（LSD）和544克相信是受管制毒品的粉状物体。这些毒品的黑市价约33万5000元。

肃毒局透露，当局在10月3日早上在甘榜峇鲁史布纳路（Spooner Road）一带的住宅内，逮捕一名涉嫌贩毒的36岁新加坡籍男子。

由于男子拒绝配合执法人员，当局最终破门而入逮捕他。当局在单位内搜出910克大麻、207克冰毒、28颗艾利敏5号药丸、21颗爱他死药丸和和544克相信是受管制毒品的粉状物体。

同一天，肃毒局人员在樟宜路一带逮捕一名涉嫌贩毒的23岁新加坡籍男子。执法人员过后将他押送到邱通道（Kew Drive）的私宅，并同样以涉嫌贩毒的罪名逮捕他18岁的弟弟。

当局也在私宅内起获约3400克的大麻、165克的爱他死、263颗艾利敏5号药丸、103枚毒邮票。此外，当局也在23岁男子停泊在惹兰华卡夫（Jalan Wakaff）一带的汽车中，搜出780克的大麻和61克的爱他死。

肃毒局10日早上在武吉班让环路的住宅单位内，逮捕一名涉及毒品罪行的37岁新加坡籍男子。当局在单位中搜出77克的大麻和吸毒用具，过后在男子停泊在附近停车场的汽车内搜出吸毒用具。

央肃毒局情报署署长邓志雄说，一系列的行动成功打乱贩毒集团和贩毒者通过聊天应用如Telegram售卖毒品的渠道，并逮捕多名顾客。“我们已警告贩毒者或吸毒者，使用类似聊天应用不会让他们避过侦查。对于不理会肃毒局警告的人，我们会继续追查，将他们逮捕归案。”