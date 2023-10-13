阔别四年 “海军在怡丰”11月举办

阔别四年的“海军在怡丰”（Navy@Vivo）活动，11月将再度与公众见面。参观者可登上海军登陆舰，也有机会乘坐运输快艇一览新加坡南部海岸线。

我国海军部队上一次举办“海军在怡丰”是2019年。今年的活动主题为“我们的海域，我们的使命，我们的家园”。

公众可登上停靠在怡丰城岸边的登陆舰努力号（RSS Endeavour）参观，或是乘坐运输快艇（Fast Craft Utility）出海，欣赏包括圣淘沙在内的南部海岸线。今年也是努力号时隔八年，再度停靠怡丰城岸边。

国防部星期五（10月13日）邀请媒体到樟宜海军基地，率先登舰参观。

今年将是努力号时隔八年，再度停靠怡丰城岸边。（李冠卫摄）

今年的室内展区范围有所扩大，往年最多使用两个室内中庭，这次三个中庭和露天剧场都派上用场。活动现场还安排了文艺表演，小朋友们也能到怡丰城图书馆听海军“大朋友”们讲故事。

展览将于11月17日至19日早上9时至晚上9时举行，入场免费。公众可上网go.gov.sg/NV23抽签，赢取运输快艇船票或登舰参观票。主办方每天最多发放1万张登舰参观票，其中2000张也可用于乘坐运输快艇。登舰参观时，公众还能近距离接触S-70B型“海鹰”（Seahawk）直升机。

抽签活动已于10月9日开始，10月22日晚上9时截止。每个活动一次最多可申请六张票。