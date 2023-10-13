新捷运与台北捷运公司更新合作备忘录

本地公共交通业者新捷运与台北捷运公司及其子公司捷邦管理顾问，更新和扩大2018年签署的谅解备忘录，继续加强两家地铁公司的工程和维修能力，并致力于提高新加坡和台北的地铁可靠度和客户体验。

新捷运星期五（10月13日）发文告宣布上述消息。新捷运集团总裁沈维明、台北捷运总经理黄清信及捷邦管理顾问总经理俞世健，代表各自的机构在线上签署有关谅解备忘录，并由台北捷运和捷邦管理顾问的董事长赵绍廉及洪育铭见证签署仪式。

文告指出，新备忘录扩大在2018年3月签署的原有备忘录的合作范围，涵盖铁路维修、新兴技术、安全和可持续发展措施、客户体验和运营，及电动车辆如电动巴士的业务发展等领域。

三家公司将继续借助彼此的能力和经验相互交流，进行技术交换、考察访问、员工培训和分享最佳实践。

沈维明指出，新合作反映大家致力于提供一流的地铁服务，及要给乘客带来安全、可靠和愉快的旅程。

“我们相信，在更多领域上合作，可以借助集体优势、专业知识和经验，来促进创新并提高我们的服务标准。”

新捷运目前经营地铁东北线和滨海市区线，及盛港和榜鹅轻轨线。

赵绍廉指出，自2018年签署谅解备忘录以来，三方发挥各自优势，相互支持，并从两地地铁运营和维护经验中，获得了有益的见解。他很高兴扩大与新捷运的合作，以进一步加强伙伴关系。