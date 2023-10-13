Swiber公司八名前董事 被控违反证券期货法令

石油天然气服务公司Swiber控股（Swiber Holdings）的八名前董事星期五（10月13日）被控违反证券与期货法令（SFA）。公司前董事杨志仁也被控进行局内人交易，以及Swiber债券持有通知方面违规。

案发时Swiber还是新加坡交易所挂牌公司，后来接受司法管理并于去年获法庭批准清盘，目前公司已经除牌。

新加坡警方星期五发布消息时指出，商业事务局（CAD）与新加坡金融管理局（MAS）联合调查Swiber控股违法案件后，于13日控告Swiber控股的八名前董事违反SFA。杨志仁的局内人交易涉及Swiber的债券。债券是其中一种证券。

文告说，Swiber在2014年12月15日发布取得一个岸外油田项目的7亿1000万美元（9亿7000万新元）合同的消息。这被指控是个不实的宣布，因为它的子公司当时只是签署意向书授权在这个项目上支出最多200万美元。

Swiber那八名前董事因为涉及在这个被指不实的发布所扮演的角色，而各自面对一项指控。

被控批准发布该消息违反SFA的前董事是吴金德（案发时为创办人兼执行主席）、黄进声（执行董事兼集团总裁）、郑景新（译名，Tay Gim Sin，执行董事兼集团首席财务官）、古朴他（Nitish Gupta，执行董事）以及杨志仁（非执行董事）。其余三名前董事是Jean Pers、Oon Thian Seng和Chia Fook Eng，他们被控在这起被指不实的发布，疏忽违反SFA。

那五名被控批准发布不实消息的前董事，也被加控轻率没有披露信息违反SFA。事关文莱蚬壳石油公司通知Swiber的子公司终止某项目。这是挂牌条例规定必须披露的信息，以免造成Swiber股票的虚假市场。

至于杨志仁被控局内人交易，事关在2016年5月和6月间，控方指他在拥有关于Swiber的财务问题的未公开和重大信息时，两度把信息告诉妻子，并一度促使妻子把他们共同持有的Swiber债券卖掉。如此，他面对总共三项局内人交易指控。

警方说，上述任何一项指控（除了有关债券持有通知的指控）如果罪名成立，犯罪者将面对可达七年监禁、不超过25万元的罚款，或两者兼施。

杨志仁也被指在2014年至2016年间，四次轻率没有书面通知公司所持Swiber债券数量的变化，因此面对四项指控。任何一项指控如果罪成，犯罪者将面对可达两年监禁、不超过25万元罚款，或两者兼施。