GIC前雇员在日本发展19亿元豪华滑雪度假村

（东京彭博电）新加坡政府投资公司（GIC）前日本地区主管Ken Chan计划斥资2100亿日元（19亿新元），在日本首都东京附近发展一个豪华滑雪度假村。

这个滑雪度假村位于东京西北约240公里处，在日本滑雪胜地妙高高原（Myoko Kogen）地带。

Ken Chan打算把这个沉睡的滑雪之乡，打造为一个可与美国阿斯彭（Aspen）、加拿大惠斯勒（Whistler）和瑞士圣莫里茨（Saint Moritz）相媲美的豪华滑雪天堂。

在上世纪80年代的泡沫时代，这里曾是年轻滑雪者和霓虹灯闪烁街道的繁华之地。

两年来，Ken Chan的投资公司趁日元暴跌时，低价购买了那些地段。他的目标是到2026年建成多间国际酒店，并为数千名工人提供住房。

随着越来越多的环球投资者希望参与日本旅游业的红火反弹，日本的滑雪场也越来越受人瞩目。

把妙高市纳入世界旅游版图的计划，是Ken Chan和他创办的公司Patience Capital Group（PCG）的一个基石项目。PCG管理着5亿美元（6亿8400万新元）资金，还投资日本的住宅房地产。

56岁的Ken Chan在东京办公室接受访问时说：“我们准备以非常恰当的方式来做这件事，并大张旗鼓地推出它。”

Ken Chan刚刚迈出了他希望成为传奇的第一步。他的公司已经从日本和新加坡的机构为PCG的日本旅游基金1（Japan Tourism Fund 1）筹集了350亿日元，其中大部分用于这个滑雪项目。

PCG星期三（10月11日）表示，投资者包括瑞穗银行（Mizuho Bank）、淡马锡的Pavilion Capital和新加坡一所大学的捐赠基金。

公司预计在12月左右，宣布至少两到三个酒店招标的获胜者。招标过程共吸引了超过10个来自全球的竞标者。

这项发展计划将分三个阶段进行，预计需时10年。

Ken Chan在新加坡政府投资公司服务了近20年，2019年离开GIC自己出来创业。