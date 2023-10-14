涉对酷航和游轮虚报炸弹威胁 两男周六被控

因分别对航班和游轮做出虚假炸弹威胁，两名男子被警方逮捕，星期六（10月14日）将被控上法庭。

新加坡警察部队星期六凌晨发文告说，一名30岁男子星期四（12日）因涉及一起虚假炸弹威胁案件被捕，另一名39岁男子则在星期五涉嫌传播威胁性的虚假信息落网。

涉案的30岁男子正是星期四在酷航班机上被捕的澳大利亚籍乘客。 《联合早报》早前报道，原定从新加坡飞往珀斯的酷航TR16航班，星期四下午4时11分起飞后，因接到炸弹威胁折返新加坡，于傍晚6时26分着陆樟宜机场。

当时，客机在空军出动两架战斗机护航下着陆。警方调查后，证实是虚惊一场，并逮捕声称有炸弹的30岁澳洲籍男乘客。

警方在文告中说，初步调查显示，这名澳洲籍男乘客在飞行过程中谎称自己有炸弹，导致班机折返新加坡。飞机在安全降落后，出于安全考量，当局须做额外的安检措施，最终导致客机上362名乘客和九名空服人员的行程延误超过五个小时，班机在当晚11时41分飞往珀斯。

30岁男乘客星期六将在联合国（反恐怖主义措施）条例和东京公约（修正）法案下，因虚报有恐怖威胁的罪名被控上法庭。根据联合国（反恐怖主义措施）条例，任何人虚报有恐怖威胁，一旦被定罪，可面对最高50万元罚款或最长10监禁，或两者兼施。

称游轮有炸弹威胁 39岁男子三小时内被捕

在另一起案件中，警方星期五下午4时03分接到通报，指一艘停泊在滨海湾游轮中心的游轮上有炸弹威胁。警方、移民与关卡局和保安人员随后对游轮展开调查，最终证实是虚惊一场。

事件导致登船过程延误两个小时，预计4000名乘客受影响。

经过调查，中央警署警员在接到炸弹威胁的三小时内，将一名涉案的39岁男子逮捕归案。他星期六将在抵触刑事法典第268A条文涉嫌散播威胁性虚假信息的罪名下被控上法庭。若罪成，可被罚款最高5万元，或坐牢最长七年，或两者兼施。

警方强调，当局严厉看待所有安全威胁，并会毫不犹豫对通过虚假威胁造成公众恐慌者采取行动。除了对公众造成不便，虚假威胁也浪费公共资源。