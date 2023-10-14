体校14岁学生计时赛后送院不治 羽毛球教练被解雇

针对14岁学生运动员送院后不治身亡事件，新加坡体育学校已完成调查，这名学生的羽毛球教练在训练后并没有查问学生是否还感到不适，就离开了跑道，不符合体校的安全程序，教练已被解雇，体校也正在检讨和加强现有安全程序。

《联合早报》日前报道，一名就读于体校羽毛球学院的学生运动员于星期三（10月11日）去世。他在10月5日完成400米体能计时赛后，因感到不适被送院接受治疗，一周后不治身亡。

根据体校星期六（14日）发布的声明，14岁的普拉纳夫（Pranav Madhaik）在5日傍晚6时26分左右完成400米体能计时赛，这类计时赛是学生运动员的训练之一。

普拉纳夫在跑完后，告诉羽毛球教练自己不舒服，教练便让他先去一旁休息。普拉纳夫先前也曾申诉不舒服，但休息后就没大碍。

他之后在跑道起跑点附近休息，教练在查看手机上的计时赛数据，随后就离开跑道去和其他学生运动员交代比赛事宜，但没有注意到普拉纳夫仍在起跑点附近休息。教练之后也离开了学校。

当普拉纳夫在休息时，他曾与两组学生运动员互动，几人也上前和他交谈，但没有发现他有任何异样。第二组学生运动员在约6时35分与他交谈。

到了6时40分左右，一名田径教练看到普拉纳夫，于是上前和他谈话。该教练之后让另一名学生运动员拿水给他，普拉纳夫喝了后，要求同学再拿多一杯冷水给他。

教练后来注意到就算在其他学生帮助下，普拉纳夫仍有困难站起来时，就在6时45分通知附近宿舍的职员。他们随后在6时50分拨电叫救护车，宿舍职员也在三分钟后通知他的父母。

救护车在约7时零2分抵达，羽毛球教练后来也赶来，陪普拉纳夫到国大医院。普拉纳夫入住医院后接受治疗，不幸在11日不治身亡，死因是先天性冠状血管畸形而导致心脏骤停。

体校在声明中说，经过调查，羽毛球教练应该在离开跑道前先检查学生的情况，他在结束训练前，也没有遵守学校安全程序进行点名，确保所有人都在。

校方严厉看待此事，并已解雇这名教练。学校目前也正在检讨和加强所有安全程序，并向教职员强调遵守程序的重要。

体校已在星期五傍晚告知死者父母上述调查经过，目前也正全力协助他们。